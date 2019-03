Belgische politieman krijgt 12 jaar cel voor vergiftigen van bejaarde buurvrouw

De rechtbank in Antwerpen hekelde de ‘geldhonger’ van de politieman. ,,Uw nietsontziende geldhonger dreef u ertoe om een einde te maken aan de kwetsbare oudere dame’’, sprak de rechter vermanend. De man had met zijn vader een vals testament opgesteld, waardoor hij haar enige erfgenaam werd.



Op 12 mei 2017 waarschuwde de toen 85-jarige buurvrouw het personeel van het zorgcentrum in Rumst. De vrouw had een vreemde substantie in haar glas water aangetroffen. Het water was troebel en er kwam een sterke geur vanaf. Een dag later werd de politie erbij gehaald, meldt Het Laatste Nieuws.



Steun en toeverlaat

De vrouw uitte onmiddellijk verdenkingen aan het adres van Tim D.H. Haar voormalige buurjongen was altijd een steun en toeverlaat geweest: hij had geholpen met de verkoop van haar appartement, regelde haar financiën, zorgde voor haar kat en bracht bezoekjes in het rusthuis.



Tegen het eind van 2016 begon de vrouw iets vreemds op te merken na een bezoek van D.H. Het water in haar glas zag er troebel uit en rook erg vies. Rond de kerstdagen werd vrouw zelfs een keer misselijk, nadat ze een bonbon had gegeten die door haar oude buurjongen was meegebracht.

Suiker met terpentine

Bij een inval in de woning van D.H. werden in mei 2017 een doos pralines, twee suikerklontjes en een fles water in beslag genomen. Ook werden drie plastic flesjes, 's mans laptop, mobiele telefoon en een aantal documenten die betrekking hadden op zijn vroegere buurvrouw, door de politie meegenomen.



Onderzoek wees uit dat in de suikerklontjes sporen van terpentine zaten. Ook in de flesjes bleken resten terpentine te zitten. In een gevonden bonbon bleek rattengif te zijn gestopt. Hoe vaak en in welke mate het bejaarde slachtoffer de stoffen binnenkreeg, kon niet worden bepaald.

Vertrouwen gewonnen

De rechters zijn overtuigd dat Tim D.H. de bedoeling had om het 85-jarige slachtoffer te vermoorden. Hij zou het op haar geld hebben voorzien. ,,Stap voor stap hebt u het vertrouwen gewonnen van de bejaarde dame. U hebt haar geïsoleerd van haar omgeving en haar bezittingen eigen gemaakt’’, werd hem verweten.



De voormalige buurjongen had zo geleidelijk de controle over de financiën van de vrouw gekregen. Hij zou haar aanzienlijke geldbedragen hebben ontfutseld via schenkingen waar ze niets vanaf wist, de verkoop van beleggingen en het afkopen van haar uitvaartverzekering. In totaal voor zo'n 180.000 euro.

Vervalst testament