Belgische Raad van State schorst lockdown in cultuursector, theaters mogen weer open

Koken & Eten Nog steeds een volle koelkast van kerst? Met tips van experts maak je alsnog lekkere maaltijden

We hebben onze buik weer rond gegeten tijdens het kerstdiner. Maar de kans is groot dat niet alles is opgegaan. Organiseer eens een kerstkliekjesdag, dan hoef je niet naar de winkel én verdwijnt er geen goed voedsel in de kliko. Zelfs met aardappelpuree en restjes van de kaasplank kun je nog heerlijke dingen maken, zeggen experts.

7:30