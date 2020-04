Belgische supermarktmedewerker (32) overleden, familie boos dat ‘hij geen mondkapje mocht dragen‘

Een medewerker van de Belgische supermarktketen Colruyt is vorige week overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Zijn overlijden is bij zijn collega's als een bom ingeslagen. Eigenaar Colruyt Group benadrukt dat de maatregelen van de Belgische overheid strikt worden gevolgd. De onderneming werkt aan een nieuw reglement voor het personeel.

Mohamed Nahi (32) overleed in de nacht van woensdag op donderdag. Hij testte positief op het coronavirus en was eerder al in quarantaine geplaatst. Waar hij besmet is geraakt met het virus valt moeilijk te achterhalen, en het is ook niet duidelijk of hij onderliggende gezondheidsproblemen had. Maar het is geen verrassing dat het personeel van de supermarkt ongerust is.

,,Onze grootste vrees komt uit”, zo citeert Het Laatste Nieuws een medewerker die zich zorgen maakt. ,,Na de hamsterwoede drie weken geleden is er enorm veel werk op onze schouders gevallen om de rekken weer gevuld te krijgen.” Dat heeft volgens de medewerker gezorgd voor fysieke uitputting en stress.

Volgens de medewerker is ‘social distancing’ moeilijk te handhaven in de winkels. ,,Bijna een derde van de klanten volgt de regels niet en wij komen er zo elke dag honderden tegen”, meldt de medewerker.

,,Het begint bij ons allemaal door te dringen hoe ernstig corona kan zijn, dat we absoluut niet veilig zijn op ons werk en dat dit nog maanden kan duren. Velen beginnen zich af te vragen waarom ze dit voor het zelfde loon blijven doen; de baan is immers niet meer hetzelfde.”

Volgens bekenden van het slachtoffer treft de bewuste winkel ook blaam. De familie van de overleden man, vader van twee kinderen, meent dat de vestiging waar de man werkte geweigerd had om hem een mondmasker te laten dragen. ,,Zijn afdelingshoofd vertelde hem dat het dragen van een mondmasker en handschoenen de klanten zou afschrikken”, aldus de schoonbroer van het slachtoffer aan Sudinfo.

Reactie supermarkt

,,We hebben inderdaad de spijtige bevestiging gekregen dat een collega uit onze Colruyt-winkel in Vorst thuis in zijn slaap is overleden. Eerst en vooral gaan onze gedachten naar de familie, vrienden en naaste collega’s van het slachtoffer”, aldus een communicatie van de winkelketen.

,,We vragen momenteel verdere details omtrent de gebeurtenissen na, en houden daar uiteraard rekening met het aspect van het medisch geheim. Onze prioriteit nu is het opvangen van de betrokken medewerkers en hen verder duidelijk informeren en mogelijk verdere vragen beantwoorden.”

‘We werken ons kapot’

In een massaal gedeeld Facebook-bericht van een medewerker worden concrete maatregelen gevraagd om de stroom klanten beter te regelen en te informeren. Daarnaast moeten er volgens de medewerker meer rustmomenten zonder loonverlies zijn én compensatie voor de opofferingen die gemaakt worden. ,,Colruyt draait week op week recordwinsten terwijl wij ons kapot werken. We doen het niet voor het geld, maar we verdienen het wel.”

Colruyt Group benadrukt dat de keten, net zoals de hele sector, er alles aan doet om voor de medewerkers een zo veilig mogelijk kader te scheppen. ,,We blijven ook vragen aan onze klanten om de regels strikt na te leven en de nodige verantwoordelijkheid op te nemen in het belang van iedereen: regelmatig handen wassen, afstand bewaren en niet aan het gezicht komen. En het nodige respect te tonen aan onze medewerkers, die elke dag het beste van zichzelf geven om in de dagelijkse voedselvoorziening te voorzien.”

Extra vergoeding

Colruyt Group heeft de afgelopen weken ook ‘zeer constructief overlegd met de vakbonden’. Er is een compensatieregeling uitgewerkt die nog verder zal worden verfijnd. In de regeling staat onder meer dat Colruyt Group een budget ter beschikking stelt om de inspanningen op vlak van verkoop, logistiek en productie in deze uitzonderlijke omstandigheden te vergoeden.

,,Die vergoeding kan bestaan uit de toekenning tot vijf vrije dagen, maar kan ook extra kortingen omvatten. Ook medewerkers van centrale diensten die zich hebben ingezet voor de versterking van de winkels, distributiecentra of productie-ateliers, ontvangen een extra in de vorm van een cadeaubon”, klinkt het bij Colruyt.

