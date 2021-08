Belgische vader (42) op vakantie in Italië omgekomen voor ogen van gezin

Bij een ongeluk op vakantie in Italië is Henri Vandelanotte (42) uit het Belgische Brugge om het leven gekomen. Dat bevestigt de hockeyclub waar Vandelanotte actief was. De veertiger werd aangereden door een scooter en bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het ongeval dateert van 29 juli. Vandelanotte was samen met vrouw en dochter op reis in het kuststadje Rapallo, toen het fout liep. Bij het oversteken van de straat werd de Belg gegrepen door een aankomende scooter. Vandelanotte raakte levensgevaarlijk gewond en vocht lange tijd in het ziekenhuis voor zijn leven.

Lees ook Play Nu al dertig getuigenverklaringen over schoppartijen op Mallorca, voorarrest verdachten verlengd

Op 9 augustus bezweek hij uiteindelijk aan zijn verwondingen. ,,Het is met groot verdriet dat we vernemen dat onze ploegmakker en vriend Henri Vandelanotte op maandag 9 augustus is overleden na een tragisch ongeval op vakantie in Italië”, meldt de Brugse hockeyclub. De Bruggeling werkte sinds 2020 bij een wereldwijd adviesbureau, waar hij actief was als lead IT-consultant.

Verdriet

Het verdriet binnen de hockeyclub is groot. ,,Henri heeft zich een groot deel van zijn leven geëngageerd voor onze club, zowel als spelend lid die reeds vanaf jongs af startte als later bij de heren 1. Als zoon van oud-voorzitter Michel Vandelanotte en zus van ex-speelster Sylvie Vandelanotte, was hij steeds bereid om de club bij te staan waar nodig”, klinkt het in een mededeling.

,,We zullen Henri herinneren als geëngageerd, sportief en een teamplayer die altijd voor zijn team en de club klaarstond. Namens zijn team de Heren Lagere 1, het bestuur en alle clubleden willen wij ons diepste medeleven betuigen aan zijn familie en geliefden en in het bijzonder aan zijn vrouw Nadine en dochter Pippa.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.