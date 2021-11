Belgische vader die busramp zelf overleeft, verliest zoon (23) bij ongeluk: ‘Hij riep nog: spring!’

Het ongeval gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag omstreeks 02.00 uur op een snelweg nabij het dorp Bosnek, 40 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Sofia. De bus van de Noord-Macedonische vervoersmaatschappij Besa Trans was onderweg naar huis na een weekendtripje in Istanboel.



De precieze omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht, maar een van de overlevenden vertelde dat het eerst voelde alsof de bus een obstakel raakte, waarna een explosie volgde.



Geen schijn van kans

De meeste passagiers sliepen op het moment van het ongeval en maakten geen schijn van kans in de uitbrandende bus. Zeven van de 52 passagiers slaagden erin te ontkomen door uit een raam te klauteren achteraan in de bus. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen één Belg, de 45-jarige Orhan die samen met zijn gezin in het Waalse Jambes, in de provincie Namen, woont. Volgens Het Nieuwsblad werkt de man voor de Franstalige tak van het Rode Kruis.

,,Orhan zat achteraan in de bus met zijn zoon Visar”, vertelt de oom van de man tegen RTV Dukagjini. Orhan kon volgens hem de achterruit van de brandende bus breken, om zo te ontsnappen aan de vuurzee. ,,Hij heeft een been en een ruggenwervel gebroken toen hij op de grond viel", klinkt het. ,,Hij riep nog naar zijn zoon: ‘Spring, Visar. Spring!’. Maar dat heeft hij niet meer gehoord.”

Volledig scherm In een café naast het ziekenhuis in Sofia wachten familieleden van een van de gewonde slachtoffers en tonen een foto van hun geliefde die op de bus zat. © REUTERS

Ook de 16-jarige dochter van Adnan Yasharovski overleefde de crash. ,,Haar handen zijn verbrand, maar voor de rest is ze in orde”, vertelt haar vader aan persagentschap Reuters. ,,Ze zei niet veel. Ze huilt en is in shock. Door de coronamaatregelen mocht ik niet bij haar op de kamer, ik kon haar enkel zien door het deurgat.”

Quote Ik verloor mijn hele familie in de vlammenzee

De identificatie van de slachtoffers, veel jonge mensen van 20 à 30 jaar oud, verloopt moeilijk, maar in de Noord-Macedonische media krijgen verschillende van hen al een gezicht. Twaalf kinderen overleefden de ramp niet. Vijf van hen, allemaal van dezelfde familie, zaten op school in Skopje, de hoofdstad van Noord-Macedonië. Klasgenootjes van de slachtoffers verzamelden zich op het plein en huilden, zoals de 11-jarige Blerim Bushi: ,,Ergin was mijn vriend. Hij was zo’n lieve jongen.’’

Onder de slachtoffers ook een jong koppeltje dat op het punt stond te gaan trouwen. De 27-jarige Gazmend Ukali en de 23-jarige Albina Beluli vierden in Istanboel de verjaardag van Ukali. Volgens de krant Sloboden Pecat verloor een man 10 familieleden bij de ramp. ,,Ik verloor mijn hele familie in de vlammenzee”, getuigde hij.

Nationale rouw

In Noord-Macedonië zijn intussen drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Alle vlaggen in het land hangen halfstok en publieke evenementen zijn geannuleerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP