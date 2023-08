Belgische wapenhandelaar slijt alsnog 49 Leopard-1 tanks voor Oekraïne aan mysterieuze donor

Rheinmetall heeft de tanks gekocht van het Belgische bedrijf OIP Land Systems, zo meldt de Duitse zakenkrant Handelsblatt. Freddy Versluys, de ceo van het bedrijf en een bekende Belgische wapenhandelaar, vertelde aan de Britse krant The Guardian dat hij inderdaad 49 tanks heeft verkocht aan een Europese regering. Hij kon de naam van de koper niet noemen vanwege een geheimhoudingsclausule. Ook kon hij de verkoopprijs van het krijgsmateriaal niet vrijgeven. Versluys had de tanks in 2014 overgenomen van het Belgische leger na een bezuinigingsronde. De verouderde Leopards stonden sindsdien in een loods in het Belgische Doornik.

Volgens Handelsblatt zullen de tanks door Rheinmetall in Duitsland worden ‘geüpdatet’ voor de oorlog in Oekraïne. Dat zou 2 miljoen euro per tank kunnen gaan kosten. Uiteindelijk zouden ongeveer 30 van de 49 tanks effectief worden geleverd.

De Leopard 1 is de voorganger van de Leopard 2, die momenteel door de Bundeswehr wordt gebruikt, het Duitse leger. Op maandagochtend zijn de eerste twee tanks al op transport naar Duitsland gegaan, zo bevestigde Versluys. Eerder was er een controverse rond de tanks toen de Belgische Defensieminister Ludivine Dedonder (PS) interesse toonde, maar klaagde dat OIP te veel geld vroeg. Nu heeft een ander land de tanks blijkbaar wel gekocht om te doneren aan Oekraïne. Zeer waarschijnlijk gaat het om een Europese bondgenoot, aldus de Vlaamse analist en voormalig kolonel Roger Housen. Aangezien Duitsland de fabrikant van de tanks is, moet dat land akkoord gaan met de verkoop.

Volledig scherm De opslag in Doornik. © Anadolu Agency via Getty Images

Noch wapenproducent Rheinmetall, noch het Duitse ministerie van Defensie wilde commentaar geven op de deal. ‘Het feit dat ze ons bedrijf verlaten, bewijst dat we een eerlijke marktprijs hebben gevraagd en dat iemand ze graag wilde hebben’, meldde Versluys in een LinkedIn-post op dinsdag, vergezeld van een foto van tanks naast een fles Oekraïense wodka. ‘Ik ben verheugd dat ze eindelijk de strijd voor vrijheid zullen ondersteunen.’

Een dozijn tanks zal worden gekannibaliseerd voor reserveonderdelen, terwijl de rest wordt gemoderniseerd. In een eerder interview met The Guardian gaf Versluys aan dat het ongeveer een halfjaar kan duren voordat de eerste tanks naar het slagveld gaan. Diverse westerse bondgenoten van Kyiv stemden eerder dit jaar in met het leveren van moderne Leopard 2-tanks en oudere Leopard 1-modellen aan Oekraïne. De Leopard 1, afkomstig uit de jaren 1960, is lichter en minder krachtig dan de nieuwere Leopard 2-tanks. De modellen die door Versluys zijn verkocht, zijn voor het laatst geüpdatet in de jaren 1990.

Een woordvoerder van het Belgische ministerie van Defensie weigerde commentaar te geven op de verkoop van de tanks. Versluys heeft eerder gepantserde voertuigen van het type M113 aan Groot-Brittannië doorverkocht, die vervolgens aan Oekraïne werden overgedragen.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: