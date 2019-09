Belgische wolvenexperts: jagers doodden wolf Naya en haar welpen

Het ziet er naar uit dat de Belgische wolvin Naya en haar welpen dood zijn. Gedood door jagers, zeggen experts. ,,Of we dat kunnen bewijzen? Ze hebben het zelf aangekondigd", zegt wolvenexpert Jan Loos.

Sil Janssen, directeur van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek (Oudsbergen), verklaarde vandaag hetzelfde op TVL. Hubertus Vereniging Vlaanderen vindt de beschuldiging aan het adres van de Belgische jachtsector ‘totaal ongehoord en tendentieus’.

Sinds mei is er geen teken van leven meer in Noord-Limburg van wolvin Naya. Ze was zwanger in februari-maart en zou bevallen zijn in de loop van april. Maar sinds mei werd ze op geen enkel camerabeeld van Agentschap Natuur en Bos gezien. En er hangen maar liefst vijftig camera’s op het militaire domein en omstreken.

,,Maandenlang werd ze gezien”, vertelt Jan Loos van Welkom Wolf. De vader van Naya's welpjes bracht haar eten. ,,Maar voor de zomer zagen we Naya nergens meer. August verscheen wel nog in beeld, maar zijn gedrag veranderde. Hij jaagde minder, liep meerdere kanten op. Het was duidelijk dat hij niet meer voor zijn vrouwtje of welpen moest zorgen.”

Wolvenexpert Loos denkt zeker te weten hoe Naya is overleden: ,,Aangereden? Gestorven bij de bevalling? Onmogelijk. Ik heb al telefoons gehad, voicemailberichten waarbij jagers dreigen ze te gaan doden. Ze hebben het letterlijk aangekondigd.”

,,Er zou iets bij de geboorte misgegaan kunnen zijn, maar dat is heel zeldzaam”, zegt het Natuurhulpcentrum. ,,En dan zou de wolf verzwakken en ergens opduiken. In de praktijk is die kans dus heel klein. Ze zou ook slachtoffer van het verkeer kunnen zijn. Die kans is iets groter, maar Naya kent het terrein heel goed.” Het Natuurhulpcentrum acht de kans dan ook groot dat er inderdaad kwaad opzet in het spel is.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) doet al sinds mei onderzoek naar de verdwijning van Naya, maar heeft geen bewijzen van een concrete doodsoorzaak.

Jagers boos