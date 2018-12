Bende lokt toeristen met snoepreisje om hen drugs te laten smokkelen

Een Iraniër is opgepakt omdat hij verdovende middelen zou hebben verstopt in de bagage van een Japanner, bericht de krant Bangkok Post.

De Japanner trapte in het aanbod en reisde gratis naar Thailand.



De toerist rook echter onraad toen hij ter plaatse het verzoek kreeg de bagage mee te nemen die een andere Japanner zogenaamd was vergeten, zeggen de autoriteiten. Later bleek dat de meegeven kleding was geïmpregneerd met drugs.



De Iraanse verdachte bleek zelf meerdere kilo's aan harddrugs in zijn bezit te hebben. Hij zou inmiddels hebben bekend dat hij samenwerkte met de Japanse maffia, de Yakuza, en Iraanse criminelen.