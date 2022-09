Benzine donderdag cent duurder na speech Poetin, prijzen gas, olie en tarwe schieten omhoog

reportage Ook kinderli­cha­men in massagraf Izjoem, Russische martelruim­tes in stad ontdekt

In de bossen van de Oekraïense stad Izjoem zijn recent minstens 450 lichamen ontdekt. Het onderzoek is nog volop bezig. De Belgische krant Het Laatste Nieuws trok naar de verwoeste stad en sprak er met overgebleven inwoners. ,,We waren doodsbang dat de Russen ons zouden meenemen naar het politiekantoor, daar waren de martelruimtes.”

