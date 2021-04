Bergers Boskalis hebben stuurloos vrachtschip voor Noorse kust onder controle

Boskalis kreeg het bergingsteam vanavond aan boord van het vrachtschip. Eerder op de dag kon de helikopter die het gespecialiseerde personeel naar het schip moest brengen niet opstijgen door het slechte weer. De verwachting is dat het weer morgen beter zal zijn. ,,Leven en gezondheid hebben altijd de eerste prioriteit tijdens een incident als dit en het moet veilig zijn om de redding uit te voeren‘’, aldus het hoofd van de bergingsoperatie namens Kystverket, Hans Petter Mortensholm. De kans dat het schip aan de grond zou lopen, was klein volgens de Noren.

Stuurloos

De Eemslift Hendrika bevond zich op 12 kilometer afstand van de Noorse kust toen de sleepverbinding vanavond tot stand kwam. Het schip raakte maandag in moeilijkheden door een schuivende lading en maakte daardoor slagzij in een onstuimige zee met metershoge golven. De bemanning werd van boord gehaald.



Stuurloos en zonder werkende hoofdmotor dreef het af op de Noorse kust. De Eemslift Hendrika, eigendom van rederij Amasus Shipping in Delfzijl, was vanuit het Duitse Bremerhaven op weg naar de Noorse havenplaats Kolvereid. Het Nederlandse Boskalis was vorige week betrokken bij een succesvolle bergingsoperatie in het Suezkanaal.