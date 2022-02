Berichten uit de schuilkelders: ‘Rusland vernietigt nu burgers’

De granaten komen in golven, met tussenpozen van een uur of twee. ,,Het is nu even rustig, maar eerder vandaag was er een ongelooflijke kanonnade van raketaanvallen’’, meldt Dmytro Shabanov vanmiddag rond 16.00 uur vanuit Charkov, de tweede stad van Oekraïne. ,,Rusland is van het aanvallen van militairen nu blijkbaar overgegaan op het vernietigen van burgers.”