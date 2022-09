Berlijn komt met nieuw steunpakket van 65 miljard tegen inflatie en sterk gestegen energiekosten

België Roofmoorde­naar komt na 11 jaar vrij en trekt in bij de cipier met wie hij in bajes een affaire had

Op 19-jarige leeftijd besloot V. een 54-jarige man die hij opzocht in een gaybar mee te lokken naar het park. Wat daarop volgde was een gewelddadige roofmoord én een celstraf van twintig jaar. Maar Shawn V. (31) mag eerstdaags de ‘gevangenisboerderij’ van het Belgische Ruiselede verlaten. Hij komt vervroegd vrij en gaat bij...een van zijn vrouwelijke cipiers wonen. De twee kregen een affaire in de gevangenis. Hij werd al verliefd op de blonde cipier, maar zij was nog getrouwd. Een gedetailleerd relaas van een wel heel bijzondere relatie.

