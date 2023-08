Berlijns ‘drugspark’ in opspraak door verkrachtingszaak

LIVE | Russisch bestuur in regio Cherson erkent oversteken frontri­vier Dnipro door Oekraïens commando

Het Russische bestuur in de Zuid-Oekraïense regio Cherson heeft vrijdag toegegeven dat een Oekraïens commando de frontrivier Dnipro overstak en tijdelijk posities innam op de linkeroever. Volgens Vladimir Saldo is het gebied rond Kozachi Laheri inmiddels ‘volledig schoongeveegd’. De Oekraïense viceminister van Defensie Hanna Maliar zei maandag dat Oekraïense eenheden er ‘bepaalde missies’ hadden uitgevoerd. Mogelijk ging het om de gevangenneming van de commandant van het 1822ste bataljon van het Russische leger. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.