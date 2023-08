Beroemdste boom Parijs gekapt, bewoners én toeristen woedend

In Parijs is een van de beroemdste bomen van de stad gekapt. Tot grote woede van bewoners én toeristen. ‘Ik heb gehuild, gekust en gezongen onder deze boom’.

Twee Parisiennes komen aanlopen en kijken bewonderend rond. ,,Dit is echt een van de mooiste en charmantste pleinen van Parijs!’’, zegt de een. De tweede vrouw wijst naar het midden: ,,We zijn speciaal voor de boom gekomen, om het zelf te zien. We hoorden het op de radio. Het is verschrikkelijk.’’

De Parisiennes staan op Place de Furstemberg, in de wijk Saint-Germain-des-Prés. Volgens menig reisgids is dit ‘het meest romantische plein van Parijs’. Klein en intiem. Stil en sfeervol. Parijzenaars komen hier voor een praatje. Toeristen, geliefden en stelletjes komen hier voor de selfie-kus.

In het midden van het plein staan vier bomen. Nou ja, drie bomen nu. De vierde is sinds kort verdwenen. Alleen een dikke afgezaagde stronk steekt nog uit de bodem. ,,Het ziet eruit alsof het plein geamputeerd is’’, zegt een Duitse toerist. De Parisienne: ,,Het is choquerend. Wat zijn ze in godsnaam aan het doen in Parijs?’’

De boom is, net als vier andere in de wijk, eind vorige maand gekapt. ,,Ze zijn ziek en hun wortels zijn verzwakt’’, liet het stadsbestuur weten. ,,Ze konden omvallen, met alle risico’s van dien voor voorbijgangers.’’

Woedend

De boom op Place de Furstemberg was een Paulownia-boom: zo’n 15 meter hoog en met een omtrek van ruim 3,5 meter. Het was de grootste en beroemdste Paulownia in Parijs. De boomsoort is vernoemd naar Anna Paulowna, de echtgenote van de Nederlandse Koning Willem II. Het omgezaagde exemplaar wordt aanstaande winter vervangen door een nieuwe Paulownia.

Maar Parijzenaars zijn verontwaardigd. Milieuorganisaties roeren zich. Dirigent en pianist Clément Mao-Takacs filmde de omgezaagde boom en zette dat op Twitter met als bijschrift: ‘Ik ben woedend. Ik heb gehuild, gekust en gezongen onder deze boom.’

,,Kijk hier eens’’, zegt Tangui Le Dantec, van de actiegroep en denktank Aux Arbres Citoyens. Hij wijst op gaten rondom de boomstronk. ,,Dat zijn gaten van ratten. Dat betekent dat de wortels en de aarde niet in goede staat zijn. Als de bodemkwaliteit niet goed is, komt een boom in gevaar.’’

Dat heeft te maken met gebrekkig onderhoud, zegt Le Dantec, die ecologie doceert en aan de Franse Hogeschool voor Tuinarchitecten (ESAJ). ,,Het budget voor boomonderhoud in Parijs is de afgelopen tien jaar achteruit gehold. Daarom moeten steeds meer oude bomen worden gekapt. Zoals deze op dit plein. Met goed onderhoud had ie nog vele jaren kunnen leven.’’

De boom op Place de Furstemberg was een Paulownia-boom: zo'n 15 meter hoog en met een omtrek van ruim 3,5 meter. Het was de grootste en beroemdste Paulownia in Parijs.

Denkfout

Het linkse gemeentebestuur van Parijs zegt juist flink te investeren in vergroening van de stad. Dat is nodig vanwege de klimaatveranderingen. Bomen nemen CO2 op en zorgen voor schaduw en verkoeling. ,,Afgelopen winter hebben we in totaal 21.000 bomen geplant in de straten en de tuinen van Parijs’’, aldus burgemeester Anne Hidalgo. Dagblad Le Figaro controleerde dat. Van die 21.000 bomen bleken er 18.000 geplant langs de randen van Parijs en niet ín de stad. Nog eens 2400 bomen werden geplant ter vervanging van gekapte bomen. En slechts 800 jonge boompjes waren echt nieuw en ‘extra’, aldus Le Figaro.

Volgens Aux Arbres Citoyens is het planten van jonge boompjes gebaseerd op een denkfout. ,,Het zijn juist oude bestaande bomen met een groot oppervlak aan bladeren die zorgen voor verkoeling. Zij zuiveren de lucht en de bodem’’, zegt Tangui Le Dantec. ,,Eén jonge boom, of zelfs vijf jonge bomen kunnen dat niet compenseren. Nou ja, over 50 of 70 jaar misschien. Het is uit ecologisch oogpunt veel efficiënter om oude bomen goed te onderhouden dan nieuwe bomen te planten, daar zijn wetenschappers het over eens. Maar dat is precies wat Parijs niet doet.’’