Beruchte stroper na zes jaar opgepakt: at piemels van beren voor genezen impotentie

Restaurant onder vuur vanwege omstreden grijpmachi­ne: ‘Grijp een krab en kook hem gratis’

10:21 Een visrestaurant in Singapore is gestopt met een promotiestunt na een storm van kritiek op sociale media. House of Seafood had een grijpmachine staan met daarin levende krabben. Wie een krab wist te grijpen, kon die gratis laten koken in het restaurant of mee naar huis nemen. De machine is weggehaald.