Beschermer van Amazonestammen gedood door pijl in de borst

Rieli Franciscato (56) stierf woensdag in een afgelegen regio van de staat Rondônia in het noordwesten van Brazilië. Volgens Braziliaanse media is hij gisteren al begraven op het kerkhof van het stadje Alta Floresta do Oeste, waar hij woonde. Zijn gewelddadige dood kwam voor menigeen als een schok. ,,Hij heeft zijn leven gewijd aan de inheemse zaak, hij heeft de indianen altijd verdedigd”, aldus Dalton Tuparí een lokale indianenwoordvoerder. ,,Ironisch genoeg trof een pijl hem in zijn hart. We weten allemaal dat het hart van Rieli toebehoorde aan de indianen, aan de natuur en aan het bos”, reageerde onderzoekster Ana Suelly Arruda Câmara Cabral die Fransciscato kende.

De indianenvriend werd dodelijk getroffen aan de rand van het Uru Eu Wau Wau-reservaat in de westelijke Braziliaanse staat Rondônia. Dit bosrijke gebied heeft de laatste jaren flink geleden onder illegale activiteiten van houthakkers en mijnwerkers. Ook boeren bedreigen het leefgebied van de indianen door regelmatig stukken bos in brand te steken om land vrij te maken voor landbouw.

Franciscato werkte voor Funai, het agentschap voor inheemse zaken van de Braziliaanse regering. Hij was in het gebied om een ​​stam te volgen. Een woordvoerder van het Uru-Eu-Wau-Wau Etno-Milieubeschermingsfront vertelde dat de expert woensdag was gebeld omdat er inheemse indianen waren gezien in de buurt van een boerderij. Toen hij daar samen met een politieman arriveerde, zouden de indianen zich hebben teruggetrokken in het bos van waaruit even later pijlen werden afgeschoten. Rieli, een sterke en grote man, zag er voor de indianen het meest bedreigend uit en werd daarom ironisch genoeg het eerste doelwit, denken getuige. De politieagent die erbij was, zei dat Franciscato er nog wel zelf in was geslaagd de pijl te verwijderen die hem net boven het hart had geraakt. ,,Hij schreeuwde het uit, trok de pijl uit zijn borst, rende 50 meter en zakte levenloos in elkaar”, aldus de agent in een audio-opname op sociale media.

Milieuactivisten in Brazilië rouwen om de dood van de expert. Vrienden zeggen dat hij stierf in het regenwoud tijdens een missie, juist om een groep indianen te beschermen tegen mogelijke vijandige ontmoetingen met buitenstaanders. Er zijn minstens drie kleine groepen geïsoleerde indianen waarvan bekend is dat ze in de regio verblijven waar Franciscato werkte. Ze hebben geen contact met blanken en vaak ook niet met andere inheemse volkeren. Deskundigen vermoeden dat de indianen waarschijnlijk het bos hebben verlaten, weggejaagd door mogelijke indringers, en dat ze op zoek waren naar voedsel.

Zijn dood heeft de discussie onder Braziliaanse bos- en indianenbeschermers over het beleid van president Jair Bolsonaro verscherpt. De president pleit voor de integratie van de inheemse bevolking in Braziliaanse samenleving en wil de natuurlijke hulpbronnen van het Amazonegebeid exploiteren ten behoeve van de nationale economie.

Recent werd indianenbeschermer Franciscato in een interview gevraagd wat hij ervan dacht dat het grondgebied van de laatste inheemse stammen steeds kleiner werd. ,,In het Brazilië dat ik voor de toekomst wil, blijft dit gebied behouden. Niet alleen voor de indianen, maar voor de hele Braziliaanse bevolking die profiteert van de bescherming van dit inheemse land”.

Een fotojournalist in de regio, Gabriel Uchida, vertelde aan persbureau AFP dat Franciscato had geprobeerd een stam te observeren die bekendstaat als de ‘geïsoleerde groep Cautario Rivier’.

Het is niet voor het eerst dat inheemse Amazonebewoners geweld gebruiken tegen onbekende buitenstaanders op of in de buurt van hun land. In 2014 werd bijvoorbeeld een groep illegale houthakkers aangevallen.

