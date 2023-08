Bescherming tegen de felle zon: ‘facekini’ grote hit in snikheet China

Het is voor velen een wat gek gezicht, een badmuts die alles van de schouders tot de kruin bedekt. Maar Zhao vindt haar facekini een geweldige uitvinding. Ze draagt een lichtblauwe versie met een bloemetjesmotief. ,,De zomers zijn hier lang en heel warm. Als ik naar het strand ga, wil ik me beschermen tegen de zon. En hiermee kan dat.” Op het loeihete strand van de kustplaats Qingdao is Zhao niet de enige. De felgekleurde facekini’s zijn overal.



Het zijn vooral dames die zich tegen de zon willen beschermen. ,,Een lichte huid is mooier”, zegt zwemster Judy, die net uit het water komt. Volgens haar is het hoofddeksel niet bepaald comfortabel. ,,Het ademt nauwelijks. Maar je moet er wat voor over hebben!” Het contrast met de mannen op het strand is groot. Na het middaguur, als de zon op zijn felst is, spelen zij een potje strandvolleybal, met alleen een zwembroek om het lijf. De mannenhuiden zijn zongebruind, soms flink verbrand.



Het beeld voldoet aan de traditionele schoonheidsstandaarden in China: de vrouw wil een lichte huid, voor de man doet huidskleur er nauwelijks toe. Toch verandert deze trend langzaamaan. Ook de Chinese man wil zich vaker beschermen tegen de zon, zegt Li. Hij is samen met zijn vrouw Pang een dagje zwemmen in Qingdao en beiden zijn van top tot teen bedekt. Hij draagt een lichtblauwe facekini met een zwart zwempak, terwijl zij de blits maakt in de kleuren blauw en roze. Want, zegt hij, het gaat niet alleen om dat schoonheidsideaal. De schadelijke effecten van te veel zon dringen steeds sterker door in de Chinese maatschappij. ,,Daarom draag ik niet alleen op het strand een facekini, maar op straat een hoed, en loop ik zelden met korte mouwen.”