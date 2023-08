Bescherming van de olifant werkt: het aantal blijft stabiel

Goed nieuws van het olifantenfront. De populatie van het iconische dier is in zuidelijk Afrika licht gegroeid. In Angola, Botswana, Namibië, Zambia en Zimbabwe zijn in totaal bijna 228.000 dieren geteld. In Livingstone, in Zambia, werd donderdag de uitkomst gepresenteerd van de grootste olifantentelling ooit. Christiaan Van der Hoeven, olifantenspecialist bij World Wide Fund for Nature (WWF) is een tevreden man.

Blij met de uitslag van de telling?

,,Zeker! Het laat zien dat ons beschermingswerk helpt, ondanks de druk door de bevolkingsgroei en klimaatverandering. Tijdens de vorige telling in 2015 zijn er 220.000 geregistreerd. In vier van de vijf landen is de populatie gegroeid en dat is goed genoeg. Dit komt mede door de aanleg van stroken land om natuurgebieden met elkaar te verbinden. Olifanten lopen ook buiten parken rond op zoek naar voedsel en water. Wij praten met de lokale bevolking over hoe ze hun land kunnen inrichten, zonder dat zij er schade van hebben en olifanten tegelijkertijd ook de ruimte krijgen. Een andere belangrijke factor die heeft bijgedragen aan de groei van de populatie is de afgenomen stroperij. Ook het beheer en de bescherming van olifanten in nationale parken is verbeterd.’’

Wat maakt olifanten zo bijzonder?

,,Het is zo’n iconisch dier. De savanneolifant leeft in kuddes. Iedereen weet dat een olifant een feilloos geheugen heeft. Die gebruiken ze in migratieroutes waar ze weten waar het beste groen en waar voldoende water is. Olifanten trekken moeiteloos door drie verschillende landen. Daarbij verspreiden ze ook zaden via hun mest. In het oerwoud wordt de olifant gezien als de tuinier van het bos, omdat hij paden en open plekken maakt door bomen om te duwen. Hierdoor kunnen ook andere dieren waterpoelen beter bereiken. De olifant is dus ook een belangrijke bouwsteen met grote invloed op het ecosysteem. Ook zijn ze een belangrijke inkomstenbron voor de lokale bevolking. Toeristen die op vakantie gaan, doen dit graag in een land waar ook olifanten te zien zijn.”

Volledig scherm Christiaan Verhoeven, olifantenexpert bij World Wide Fund (WWF). © WWF

Hoe gaat het met de savanne olifant?

,,Ondanks de positieve cijfers wordt de druk op zijn leefgebied steeds groter. Olifanten weten doorgaans precies waar ze water moeten halen. Als dat verstoord raakt door droogte, gaan ze verder zoeken. Tegelijkertijd nemen mensen steeds meer leefgebied in voor industrie en landbouw. Hierdoor kunnen mensen en dieren elkaar in de weg lopen. Gelukkig zien we dat de stroperij is afgenomen in de laatste vijf jaar.”

Waarom is er geteld in Angola, Botswana, Namibië, Zambia en Zimbabwe?

,,Meer dan de helft van alle olifanten in Afrika leeft in zuidelijk Afrika. Vroeger leefden op het hele continent 20 miljoen savanneolifanten. Tegenwoordig zijn dat er nog maar ongeveer 450.000. Tot nu toe telden landen de populaties op individuele basis. Maar die tellingen werden niet op dezelfde momenten of plekken verricht, waardoor je geen betrouwbare resultaten krijgt. Natuurbeschermingsorganisaties en overheden willen weten of hun inspanningen en investeringen ook daadwerkelijk effect hebben.’’

Volledig scherm Vliegen over het savanne gebied in zuidelijk Afrika om savanne olifanten te tellen. © World Wide Fund

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

,,De telling werd gedaan in 2022 tijdens het droogseizoen dat loopt van half augustus tot half oktober. Dan zijn de olifanten makkelijker te vinden, omdat ze op zoek gaan naar water. Er zijn acht vliegtuigen met tellers en camera’s ingezet, en daarnaast lokale piloten, logistieke ondersteuners, trainers, wetenschappers en data analisten. Er waren in totaal 45 mensen bij betrokken.’’

Wat kan er nog verbeterd worden voor olifanten?

,,De aanleg van stroken land waarmee we de natuurgebieden van olifanten met elkaar verbinden, zodat ze niet worden geblokkeerd in hun migratie. Op dit moment zijn ze in bepaalde grensgebieden nog onvoldoende beschermd. De samenwerking tussen mens en olifant moet nog beter worden geregeld en ook wettelijk vastgelegd. Dit proces heeft een langere adem en meer investeringen nodig.”

Volledig scherm Savanne olifant. © World Wide Fund