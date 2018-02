Bestaan de Winterspelen nog in 2080?

Bij het skiën en snowboarden in Zuid-Korea werd tussen 90 en 98 procent kunstmatige sneeuw gebruikt. Intertrust Technologies heeft alvast uitgerekend dat de volgende Winterspelen, over vier jaar in Peking, zo goed als zeker voor 100 procent op kunstmatige sneeuw zullen plaatsvinden. De laatste jaren was er niet één winter in de regio die voldoende natuurlijke sneeuw opleverde voor Olympische evenementen. Het goede nieuws is dat de temperatuur in Peking (gemiddeld min 11 graden in januari en min 6 in februari) ideaal is voor het bewaren van nepsneeuw. ,,De Olympische Spelen zijn onderdeel van de brede discussie over wat er aan de hand is met onze winters”, aldus Seth Wescott, tweevoudig Olympisch kampioen snowboarden. Hij zit in een actiegroep van sporters, genaamd ‘Bescherm onze winters’.