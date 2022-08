Bestelwagen ingereden op terras in centrum Brussel: zes lichtgewonden, bestuurder gevlucht

Een bestelwagen is in het centrum van Brussel ingereden op een terras. Er zijn zes lichtgewonden gevallen, laat de brandweer weten. De bestuurder is volgens de politie gevlucht.

Het incident gebeurde even voor 13.00 uur in de Sint-Michielsstraat op de terrassen van de taverne Le Corbeau en de snackbar City Pizza. Het is een zijstraat van de drukke Nieuwstraat, een belangrijke winkelstraat in de Belgische hoofdstad. Volgens de Brusselse brandweer zijn er zes lichtgewonden gevallen bij het incident. De hulpdiensten ter plaatse dienen hen zorg toe, geen van hen hoeft naar het ziekenhuis.

De politie is volgens Vlaamse media massaal ter plaatse en heeft de directe omgeving afgesloten. Momenteel is de politie nog op zoek naar de gevluchte bestuurder en zijn bestelwagen. De toedracht is nog onduidelijk. Ook is het onbekend of er opzet in het spel was.

Quote Plots kwam een witte bestelwa­gen met een razend tempo aangereden, slingerend van links naar rechts Ooggetuige

,,Wij zaten gewoon op het terras te genieten. De terrasjes zaten redelijk goed vol. Plots kwam een witte bestelwagen met een razend tempo aangereden, slingerend van links naar rechts. We zijn tegen de muur gesprongen. In de andere straat heeft de bestuurder nog een terras geraakt en daarna is de bestelwagen in volle vaart weggereden”, vertelt een getuige op de Belgische Radio 1. Op camerabeelden is te zien hoe de bus voorbij raast. Tafeltjes kieperen om, mensen vallen van hun stoel.

Op Twitter laat de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, weten in nauw contact te staan met de veiligheidsdiensten. ‘Situatie wordt op de voet opgevolgd. Dank aan de hulpdiensten voor hun inzet’, schrijft ze.

