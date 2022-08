Bestuurder (24) die inreed op menigte in Pennsylvania, sloeg ook moeder dood na crash

UPDATE Justitiemi­nis­ter VS verdedigt huiszoe­king bij ex-president Trump, indringer FBI-kan­toor doodgescho­ten

De Amerikaanse minister van Justitie, Merrick Garland, heeft voor het eerst in het openbaar gereageerd op het optreden van de FBI in de voornaamste woning van ex-president Donald Trump in Florida. Hij verdedigde de doorzoeking van Mar-a-Lago en beklemtoonde dat hij zelf op de hoogte was gesteld en vooraf had ingestemd met de huiszoeking.

