Betogers leggen zestien lijken neer bij VN-hoofdkwartier Bangui

Tien jaar cel in hoger beroep voor Servische nationalist Seselj

15:39 Het tribunaal van de Verenigde Naties dat de laatste losse eindjes van het Joegoslaviëtribunaal afhandelt, heeft vandaag in Den Haag in hoger beroep de Servische nationalist Vojislav Seselj veroordeeld tot tien jaar cel. Seselj hoeft de cel niet meer in, omdat hij eerder al twaalf jaar in voorarrest heeft gezeten.