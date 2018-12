Beurzen na rampkerst even helemaal klaar met ruziënde Trump

Donald Trump heeft graag dat het over hem gaat en dat het liefst in termen van records. Dat is hem gelukt deze kerst, alleen niet op de manier die de Amerikaanse president voor ogen stond. De man die zichzelf altijd graag koppelt aan ‘de beste ooit’ heeft nu de slechtste beursdag in zijn geschiedenis op zijn naam. In een maand die toch al beroerd was.



Terwijl Trump in het Witte Huis blijft mokken op Twitter dat zijn vakantie in Florida naar de knoppen is, heerst er enorme onzekerheid op Wall Street en beurzen over heel de wereld. Investeerders vinden het fijn als Donald Trump de hand reikt aan het bedrijfsleven en de belastingen van vermogend Amerika spectaculair verlaagt, maar dat alles wordt deze dagen teniet gedaan door de onzekerheid die dezelfde president in de laatste maand van het jaar over zichzelf en de wereld lijkt af te roepen.

Van de handelsoorlog met China tot de sluiting van overheidsdiensten (shutdown) tot impulsieve besluiten over het terugtrekken van Amerikaanse troepen in Syrië en Afghanistan (zonder overleg met bondgenoten, minister Mattis van Defensie stapte boos op) tot weer enige bizarre nachtelijke tweets (‘Ik zit helemaal alleen (arme ik) in het Witte Huis…); er heerst er serieuze zorg over waar de president allemaal mee bezig is.

Quote President Trump is ons land in chaos aan het storten Nancy Pelosi, fractieleider Democraten

,,Het is kerstavond, en president Trump is ons land in chaos aan het storten. De beurs stort de afgrond in, terwijl hij een persoonlijke oorlog uitvecht”, zeiden Nancy Pelosi en Chuck Schumer, respectievelijk fractieleider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat.

Hun woorden hebben natuurlijk een politieke bedoeling maar op Wall Street, dat had gedacht een topjaar af te sluiten dankzij Trumps belastingverlagingen en dereguleringen, zitten ze er wel mee.

Sidderen

Tot in Azië sidderen de beurzen. Het draait nu vooral om het geruzie over de Amerikaanse begroting voor 2019, die Trump niet wil goedkeuren. Hij eist 5 miljard dollar voor de door hem aan zijn kiezers beloofde muur op de Mexicaanse grens. De Democraten weigeren dat, waarop Trump – andere Amerikaanse presidenten deden dat eerder - heeft besloten tot een een shutdown, of sluiting van de overheidsdiensten.



Volgens Trump zijn de 800.000 ambtenaren die eronder lijden – ze krijgen geen salaris of werken onbetaald door – het zo met zijn muur eens dat ze hier wel wat voor over hebben. Als het waar is de vraag hoe lang dat zo blijft. Analisten denken dat de shutdown tot eind januari kan duren. Diverse nationale parken en andere toeristische trekpleisters zijn inmiddels gesloten.

Volledig scherm Vanuit het Witte Huis voerde Donald Trump gisteren ter gelegenheid van kerstmis een videogesprek met Amerikaanse troepen overzee. © EPA

Wat de financiële markten minstens zo ongerust maakt, is dat Trump nog steeds een handelsconflict uitvecht met China. Formeel is er tot 1 februari een ‘bestand’ maar niets wijst op een oplossing. Bovendien heeft hij thuis nu ook nog eens de oorlog verklaard aan zijn eigen centrale bank. ,,Het enige probleem van onze economie is de Fed”, tweette Trump. Geruchten gaan dat Trump de onafhankelijke top van de bank wil vervangen omdat ze tegen zijn zin de rente verhoogden. Carl Bildt, de gezaghebbende Zweedse diplomaat, constateerde vannacht in een tweet: ‘De Amerikaanse president is nu in open conflict met het Congres van de Verenigde Staten, met de Centrale Bank van de Verenigde Staten, met de minister van Defensie van de Verenigde Staten, met China, met de EU, met de Wereld Handels Organisatie en zo nog een paar. Maar verder gaat het goed’.

Beleggers maken zich wereldwijd juist meer zorgen. Ze vrezen dat als Trump zo doorgaat hij de Amerikaanse economie, traditioneel de gangmaker van de wereldeconomie, in een recessie zal meenemen.