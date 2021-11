Beveiliger tv-nieuwsploeg in VS doodgeschoten bij poging tot diefstal filmapparatuur

Een beveiliger in de San Francisco Bay Area, die een cameraploeg beschermde die voor de televisie verslag deed van een reeks recente winkeldiefstallen in de wijk, is doodgeschoten door een overvaller. De man probeerde de apparatuur van de tv-ploeg te stelen.

Kevin Nishita was ingehuurd voor de beveiliging van televisiejournalisten in de regio, omdat die vaak het doelwit zijn van overvallers vanwege hun dure apparatuur. Hij werd woensdag in de buik geschoten tijdens een poging tot diefstal van de apparatuur van KRON-TV in de buurt van het centrum van Oakland, aldus de politie.

De nieuwsploeg deed juist verslag van een reeks recente overvallen in de San Francisco Bay Area, waarbij grote groepen overvallers dure winkels leegroven. Er is een beloning van 32.500 dollar uitgeloofd voor informatie die leidt tot de arrestatie van de moordenaar.

,,Dit zinloze verlies van een mensenleven is wederom te wijten aan een gewelddadige misdaad in de Bay Area. We hopen dat het aanbieden van een beloning zal leiden tot de arrestatie van de verantwoordelijken, zodat er gerechtigheid komt voor deze verschrikkelijke tragedie’', zei Jim Rose, algemeen directeur van het tv-station.

Criminele netwerken

De regio wordt getroffen door georganiseerde winkeldiefstallen waarbij bendes dieven, sommigen met koevoeten en hamers, inbreken in luxe winkels en koopwaar stelen. Soortgelijke diefstallen zijn gemeld in Los Angeles en Beverly Hills en elders in het land.

De diefstallen zouden deel uitmaken van geavanceerde criminele netwerken die mensen rekruteren om goederen uit winkels in het hele land te stelen en deze vervolgens online te verkopen. Experts zeggen dat de diefstallen toenemen naarmate het kerstinkopenseizoen van start gaat.