Bevolking Noord-Korea hoort voor het eerst over top in Singapore

Voor Noord-Koreaanse begrippen komt deze mededeling erg vroeg, meldde de BBC. De activiteiten van dictator Kim worden vrijwel nooit van tevoren gemeld door de staatstelevisie. Ze worden pas gemeld als de leider na gedane zaken weer thuis is.



Kim en Trump zijn gisteren in Singapore aangekomen. De staatstelevisie meldde hier toen niets over. Ze kwam met een bericht over een Nepalese student Noord-Koreaanse politiek die Kim geweldig vindt. Een ander nieuwsitem afgelopen weekeinde ging wel over Kim. Hij heeft namelijk een bezoek aan een visrestaurant in Pyongyang gebracht. Dat nieuwsverhaal is acht keer uitgezonden.



Maar vandaag kwam Singapore in beeld. Ook staatspersbureau KCNA berichtte over de top. Volgens KCNA praten de twee leiders over een permanente vrede en een Koreaans schiereiland zonder nucleaire wapens.



Kim en Trump ontmoeten elkaar om 09.00 uur en gaan eerst drie kwartier in gesprek met enkel de tolken erbij. Daarna schuiven andere functionarissen aan. Eerder meldde een krant in Singapore dat Kim van plan is om 14.00 weer terug naar Noord-Korea te gaan. Trump heeft beloofd voor zijn vertrek naar Washington de pers te woord te staan. In Singapore is het zes uur later dan in Nederland.