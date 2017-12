Bewoner bevrijd Mosul: Was ik maar nooit teruggegaan

Mosul werd in juli 2017 bevrijd uit handen van Islamitische Staat. Door de gevechten liggen grote delen van de stad in puin. Gezinnen die terugkeren, vragen zich af of ze ooit nog echt in hun thuisstad kunnen wonen. Niemand lijkt te willen opdraaien voor de kosten van de wederopbouw.