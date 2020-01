Bezorgde fans eisen vrijlating beroemde Iraanse rapper: ‘Zijn leven is in gevaar’

De in Teheran geboren rapper, die eigenlijk Amirhossein Maghsoodloo heet, woont al langere tijd in Istanboel omdat hij in Iran zijn muzikale ambities niet kon waarmaken. Tataloo is daar meerdere keren gearresteerd vanwege zijn maatschappijkritische teksten, die zich voornamelijk richten op het schenden van mensenrechten en het beperken van de persvrijheid. De regering heeft zijn muziek op alle bekende kanalen laten blokkeren omdat die ‘te westers, immoreel en niet-Iraans’ zou zijn.



Volgens de Turkse politie is Tataloo opgepakt voor een visumovertreding. Een beslissing over een eventuele uitlevering aan Iran is nog niet genomen, maar zijn management is er heilig van overtuigd dat dat binnenkort gaat gebeuren. De Iraanse politie heeft zich al vaker negatief over de rapper uitgelaten en is van mening dat hij burgers, met name jongeren, aan zou moedigen om drugs te gebruiken, zo meldt het Iraanse persbureau ISNA.