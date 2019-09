Bezwaar langere schorsing Lagerhuis verworpen

Johnson maakte eind augustus bekend dat hij het Lagerhuis van midden september tot midden oktober zou schorsen. Dat is langer dan gebruikelijk. Critici van de premier stelden dat de parlementariërs daardoor minder tijd zouden krijgen om over de naderende brexit te debatteren. Voor Miller was dat reden naar de rechtbank te stappen in een poging de langere schorsing van het parlement tegen te houden. Ze werd daarbij onder meer gesteund door voormalig premier John Major.

Man van het volk

Johnsons strategie is duidelijk. Hij werpt zich op als de man van het volk (dat in het referendum van 2016 krap vóór brexit stemde, maar niet voor een no deal-brexit). Hij presenteert het streven van het Lagerhuis naar nieuw uitstel van de brexit tot januari volgend jaar als het ultieme verraad aan de kiezer. Bij Labour hebben ze ondertussen eigen problemen, want ook die partij is verdeeld. Een deel van de partij wil zo snel mogelijk verkiezingen, terwijl een ander deel Boris Johnson graag nog even laat bungelen. Het gaat dan om verkiezingen in oktober, in november of misschien zelfs nog later. Volgens Labour-schaduwminister John MacDonnell voert de partij overleg met andere oppositiepartijen over de beste datum.