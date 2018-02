Bezwaren Californië verworpen: rechter laat Trump muur bouwen

Zaak over uitlevering wapenhandelaar Kouwenhoven opnieuw opgeschort

27 februari De behandeling van het uitleveringsverzoek voor de Nederlander Guus Kouwenhoven (75) in Zuid-Afrika is weer uitgesteld. Pas op 20 april wordt de zaak inhoudelijk behandeld, aldus het Openbaar Ministerie (OM) in Zuid-Afrika.