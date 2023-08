Biden belooft op Maui wederopbouw tijdens ontmoeting met slachtoffers fatale branden

Bijna twee weken na de fatale branden op Maui heeft Joe Biden tijdens een bezoek aan slachtoffers en nabestaanden beloofd het eiland weer op te zullen bouwen. De Amerikaanse president bracht samen met zijn vrouw Jill Biden een bezoek aan het gebied dat het toneel was van de dodelijkste branden in de afgelopen honderd jaar in de Verenigde Staten.

Zeker 114 mensen kwamen om het leven en nog 850 anderen worden vermist. ,,Wij blijven aan jullie zijde staan, hoe lang het ook duurt’’, zei Biden tegen zijn toehoorders. In de toespraak zei Biden verder dat hij de pijn die de bewoners van Maui ervaren begrijpt omdat hij zijn eerste vrouw en dochter verloor bij een auto-ongeluk. ,,Het is dat lege gevoel in je borstkas, alsof je een zwart gat ingetrokken wordt’’, zei hij.

Al met al gaf Biden een toespraak van zo’n tien minuten. ,,De ravage is overweldigend’’, zei hij daarin onder meer. ,,We focussen ons nu op wat er komen gaat. De wederopbouw, dat doen we samen.’’ Inmiddels is 87 procent van het afgebrande gebied doorzocht, melden de autoriteiten. Daarbij zijn veertig reddingshonden ingezet.

Biden maakte samen met Jill en de gouverneur van Hawaï, Josh Green, ook een helikoptervlucht van zo’n twintig minuten over het eiland. Te zien was hoe Green en Biden arm in arm naar de helikopter van de president liepen. Zij vlogen onder meer over de verwoeste stad Lahaina, waar Biden later ook nog met de auto doorheen reed.

Biden reisde vanuit Lake Tahoe, waar hij een week op vakantie was, naar Hawaï. Het geplande bezoek duurt zo’n zes uur. Eerder was er kritiek op de Amerikaanse president omdat hij te weinig voor Hawaï zou hebben gedaan na de bosbrand. Hij kondigde weliswaar de dag na de ramp federale steun voor Maui goed, maar bleef ook op zijn vakantieadres. Tegen een verslaggever die hem er een paar dagen na de ramp naar vroeg, zei Biden: “geen commentaar”.

De Verenigde Staten worden momenteel opnieuw geteisterd door extreem natuurgeweld. In het zuiden van Californië woedt een tropische storm die voor veel overlast zorgt. De gouverneur van de Amerikaanse staat Californië, Gavin Newsom, heeft de noodtoestand uitgeroepen. Het gaat om de eerste tropische storm die het zuidelijke deel van de staat treft in meer dan tachtig jaar.