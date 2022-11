Biden beschuldigt Noord-Korea van provoceren

Nederlands-Roemeense ‘wijnrover van 1,6 miljoen’ veroor­deeld voor diefstal fles 40 jaar oude whisky

De Nederlands-Roemeense hoofdverdachte van een spectaculaire wijnroof ter waarde van ruim 1,6 miljoen euro in Spanje, in 2021, is in Madrid veroordeeld voor een iets kleinere maar gelijkaardige diefstal: een fles Schotse whisky van ruim 5000 euro.

10 november