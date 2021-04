Biden eerste Amerikaanse president die Armeense genocide erkent

Joe Biden is de eerste Amerikaanse president die officieel de Armeense genocide erkent. In een verklaring die zaterdag werd verspreid door het Witte Huis herdenkt hij de slachtoffers van de genocide die begon op 24 april 1915.

Delen per e-mail

De Ottomaanse autoriteiten deporteerden en vermoordden ongeveer 1,5 miljoen Armenen in de jaren na 1915. Het officieel erkennen als genocide ligt nog altijd erg gevoelig in Turkije, het land ontkent dat er sprake was van gerichte volkerenmoord.

De voorgangers van Biden gingen het erkennen van de genocide dan ook uit de weg, om Ankara niet tegen de haren in te strijken. De huidige Amerikaanse president zei tijdens zijn verkiezingscampagne vorig jaar echter al dat hij eenmaal in het Witte Huis van plan was de volkerenmoord bij naam te noemen.

‘Populisme’

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu wijst de erkenning volledig van de hand. ,,Niemand hoeft ons iets over ons eigen verleden te vertellen. Deze hele verklaring is populisme en ondermijnt de band tussen de landen.” Het ministerie stelt in een verklaring dat Biden geen juridische basis heeft voor deze uitspraak. Een woordvoerder van president Recep Tayyip Erdogan zegt dat de VS naar hun eigen verleden moeten kijken.

De Armeense premier Nikol Pasjinian noemt de erkenning een “krachtige stap richting rechtvaardigheid en een sterke steun voor de nakomelingen van de slachtoffers”. Pasjinian zegt blij te zijn met de erkenning van de volkerenmoord, ook gezien de recente onrust tussen Armenië en Azerbeidzjan.

Biden zegt dat hij niemand wil beschuldigen, maar dat hij met de erkenning van de genocide wil voorkomen dat het nog een keer gebeurt. ,,Laten we ons voornemen om dit soort wreedheden te voorkomen vernieuwen en laten we verzoening en vergiffenis nastreven.”

Nauw samenwerken

Een Amerikaanse official zei, nadat de verklaring werd gepubliceerd, dat Biden nog steeds nauw wil blijven samenwerken met Turkije, dat een NAVO-bondgenoot is. Om de schade beperkt te houden, sprak Biden vrijdag met zijn Turkse collega Recep Erdogan. In juni spreken ze elkaar tijdens de NAVO-top. Turkije heeft geen diplomatieke maatregelen aangekondigd, wat het eerder wel deed als landen de Armeense genocide erkenden.

In 1981 noemde toenmalig president Ronald Reagan het ook een genocide, maar dat is nooit in een officiële verklaring naar buiten gebracht. Sindsdien vermeden alle presidenten het woord.