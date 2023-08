Biden en leiders Japan en Zuid-Korea houden historische top in VS

Baby wonderwel ongedeerd als auto op tent crasht: ‘Bedje was de redding’

Een baby is in Wales wonderwel ongedeerd gebleven, nadat een auto crashte op de tent waarin het kind zich bevond. Negen volwassenen raakten wél gewond toen een bestuurder dit weekend aan de kust in het Verenigd Koninkrijk de controle over het stuur kwijtraakte.