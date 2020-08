Biden gaat samen met Harris de strijd aan, wat voegt zij toe aan zijn campagne?

Poolse kinderred­der Marcin begraven in Polen: ‘Je redde drie kinderen, maar liet er ook drie achter’

11 augustus Marcin Kolczyński, die begin augustus overleed nadat hij drie kinderen wilde redden in zee bij Julianadorp, is vandaag in zijn dorp Kazimierz Biskupi begraven. De begrafenis van de 37-jarige seizoensarbeider was een emotionele. ,,Hij redde andermans kinderen, maar verliet daarmee zijn eigen drie kinderen en vrouw’’.