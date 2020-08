Biden: ‘Ik zal een president voor alle Amerikanen zijn’

Post VS stelt bezuini­ging uit tot na verkiezin­gen: stemmen per brief niet vertraagd

18 augustus Om vertragingen bij het stemmen per brief te voorkomen, stelt het Amerikaanse postbedrijf bezuinigingen uit tot na de presidentsverkiezingen van 3 november. De baas van de posterijen reageert daarmee op alle ophef over de geplande ingrepen, die het stemmen per brief zouden kunnen bemoeilijken. Hij zegt elke mogelijke invloed op de afhandeling van de stembiljetten te willen vermijden.