Biden in eerste speech vanuit Oval Office: ‘Economische ineenstorting voorkomen’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdagavond aangekondigd dat hij zaterdag zijn handtekening zal zetten onder het wetsvoorstel dat het schuldenplafond in de Verenigde Staten verhoogt. Hij zei dat om 19.00 uur plaatselijke tijd (zaterdag 1.00 uur Nederlandse tijd) in zijn eerste toespraak vanuit het Oval Office in het Witte Huis sinds hij twee jaar geleden president werd.

Een meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en in de Senaat stemde afgelopen week in met de schuldendeal. Biden zei in zijn toespraak dat daarmee ,,een crisis is afgewend”. Bij het uitblijven van goedkeuring door het Congres hadden de Verenigde Staten zonder geld gezeten, wat grote chaos op de financiële markten had veroorzaakt.

Als de deal er niet was gekomen, zou de Amerikaanse economie in een recessie zijn beland en zouden acht miljoen Amerikanen hun baan hebben verloren, aldus de president. ,,Het was cruciaal om tot overeenstemming te komen. We hebben een economische ineenstorting voorkomen.” Verder zei hij: ,,Niemand kreeg alles wat hij wilde, maar het Amerikaanse volk kreeg wat het nodig had.”

Volgens Biden zorgt de deal ervoor dat de schulden van de overheid dalen en dat de overheid tegelijkertijd minder geld uitgeeft.

,,De enige manier waarop de Amerikaanse democratie kan functioneren is door compromissen te sluiten en via consensus”, zei Biden. In zijn toespraak ging hij daarom ook in op de samenwerking tussen de Republikeinen en Democraten, waardoor de deal tot stand kon komen. ,,Beide kanten handelden in goed vertrouwen. Beide kanten hielden hun woord”, zei Biden.

,,Zonder eenheid is er geen vrede, alleen maar bitterheid en woede”, zei de president. ,,En we kunnen nooit zo’n land worden. Ik kan jullie eerlijk zeggen dat ik nooit optimistischer ben geweest over de toekomst van Amerika. We hoeven ons alleen maar te herinneren wie we zijn. We zijn de Verenigde Staten van Amerika. Er is niets dat we niet kunnen doen.”

Doorgaans reserveren Amerikaanse presidenten een toespraak vanuit het Oval Office voor de belangrijkste en meest dramatische gebeurtenissen zoals de aanslagen van 11 september 2001 of de explosie van de Space Shuttle Challenger.