Biden maakt haast met aanpak van coronacrisis

Op 3-jarige leeftijd leerde hij lopen met looprek: Chris (20) voltooit als eerste atleet met Down Ironman

16:44 Een paar jaar geleden kon hij nog geen 100 meter lopen of een baantje zwemmen, vandaag heeft hij de meest prestigieuze triatlon ter wereld voltooid. De Amerikaan Chris Nikic is de allereerste atleet met het syndroom van Down die de Ironman afmaakt. ,,Dit is een bepalend moment in de geschiedenis van de Ironman”, looft de organisatie de uitzonderlijke prestatie.