Biden neemt zichzelf, Trump en Poetin op de hak bij Correspondents’ Dinner

Oorlog Oekraïne LIVE | President Zelenski meldt 23.000 Russische doden, miljoenen tonnen voedsel vast in havens

Sinds het begin van de Russische inval zijn volgens de Oekraïense president Zelenski 23.000 Russische soldaten omgekomen in Oekraïne. Bovendien werden meer dan 1000 Russische tanks en bijna 2500 andere militaire voertuigen vernietigd. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

7:02