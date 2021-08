Biden noemt evacuatie uit Afghanistan ‘succes’ en waarschuwt terroristen: We zijn niet klaar met jullie

De Verenigde Staten ‘blijven vastbesloten’ om alle Amerikaanse burgers die dat wensen uit Afghanistan weg te halen. Dat heeft president Joe Biden dinsdagavond Nederlandse tijd gezegd tijdens een persconferentie in Washington. ,,We zijn nog lang niet klaar.’’

Er bevinden zich volgens hem nog tussen de 100 en 200 Amerikanen in Afghanistan. ,,Het gaat om mensen die er al lang wonen en eerder beslisten te blijven.’’ Negentig procent van de Amerikanen die wilden vertrekken, is vertrokken, zei Biden.

Joe Biden verdedigde dinsdag zijn besluit om Afghanistan te verlaten en zei dat de Verenigde Staten geen andere keuze hadden dan ‘militair vertrek of escalatie’ in de langstdurende Amerikaanse oorlog. De deadline van 31 augustus voor de evacuatie-operatie en terugtrekking was volgens hem geen willekeurige datum maar eentje die was ontworpen om Amerikaanse levens te redden.

,,We hadden maar een simpele keuze. De toezegging van de vorige regering (Trump) gestand doen en Afghanistan verlaten of zeggen dat we niet vertrekken en tienduizenden soldaten terug naar de oorlog sturen”, zei hij. ,,Ik was niet van plan om deze eeuwige oorlog te verlengen en ik was niet van plan om de eeuwige terugtrekking te verlengen.”

Biden noemde de evacuatie uit Afghanistan een ‘buitengewoon succes’. Hoewel het vertrek volgens sommigen een fiasco was, benadrukt hij de ongekende prestatie van de luchtbrug die ruim 123.000 mensen uit Kaboel haalde nadat de Taliban aan de macht waren gekomen.

Waarschuwing

Hij waarschuwde de regionale tak van terreurbeweging IS (IS-K) die de zelfmoordaanslag bij de luchthaven opeiste waarbij donderdag dertien Amerikaanse soldaten en minstens 90 Afghanen om het leven kwamen. ,,Wij zijn nog niet klaar met jullie’’, klonk het dreigend. ,,Als opperbevelhebber ben ik er vast van overtuigd dat de beste manier om onze veiligheid te beschermen, is door middel van een harde, meedogenloze, gerichte en nauwkeurige strategie die terreur besluipt waar ze nu is. Niet waar ze twee decennia geleden was.’’

De president die al meer dan tien jaar had gepleit voor vertrek, ook in zijn verkiezingscampagne, heeft volgens peilingen de steun van de bevolking. Hij wees op andere uitdagingen, in bijvoorbeeld Syrië en Azië. De strijd tegen terrorisme in Afghanistan en elders gaat wel gewoon door, zonder dat daar militairen op de grond gaan. Hij sloeg krijgshaftige taal uit richting Islamitische Staat, die in Kaboel vorige week dertien Amerikaanse militairen doodde.

De oorlog in Afghanistan heeft de afgelopen twintig jaar bijna 2500 Amerikaanse levens geëist, en op de valreep nog eens dertien door een bloedige aanslag tijdens de aftocht vanuit het vliegveld van Kaboel. In Afghanistan verblijven naar schatting nog tweehonderd Amerikaanse staatsburgers die willen vertrekken. Biden zegt dat de Taliban hebben toegezegd hen te laten gaan.