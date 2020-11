Biden wil verzoening en steekt hand uit naar Trump-kiezers: ‘Tegenstanders zijn geen vijanden’

Biden oogde en klonk ‘energieker, krachtiger’

De toespraak van Biden was ‘verbindend, een handreiking naar kiezers van de tegenstander en past zo prima in de Amerikaanse traditie’, zegt Mark Verheijen, auteur van het boek ‘Wij kennen Amerika helemaal niet’ en voormalig VVD-Kamerlid. ,,De speech was in dat opzicht geen uitzondering, Trump was wel een uitzondering.”

Biden sprak anders dan het publiek van hem gewend is: ,,Het was voor Biden een zeer krachtige, energieke speech. Ik heb hem paar keer live meegemaakt in voorjaar bij primaries, toen was hij wat fragiel en weinig energiek. Het leek nu wel of er een tien jaar jongere versie stond. Dat is positief, want land heeft wel energie nodig.” Verheijen vraagt zich wel af of het gaat lukken die ‘verdeelde staten’ bijeen te brengen. ,,Voor verbinding heb je wel twee kanten nodig, ook de andere kant moet dat willen. Ik ben daar heel sceptisch over. Ook Trump legt zich er niet bij neer, die blijft verdelen zolang hij er zit, en misschien daarna ook wel, met een eigen mediakanaal.”