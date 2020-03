'Biden wint in Virginia, Sanders in Vermont'

Vrouw in Spanje opgepakt voor dodelijke schietpar­tij Schiedam

3 maart De politie heeft een vijfde verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij een fatale schietpartij in Schiedam, die eind vorig jaar een 26-jarige man uit Schiedam het leven kostte. Het gaat om een 23-jarige vrouw met de Spaanse nationaliteit die zaterdagavond is aangehouden in Málaga. Haar overlevering naar Nederland is gevraagd.