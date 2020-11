Biden wint strijd om Witte Huis: ‘Ik zal president zijn voor alle Amerikanen’

PRESIDENTSVERKIEZINGENJoe Biden wordt de nieuwe president van de VS. In de zenuwslopende strijd om het Witte Huis pakt de Democraat de winst in sleutelstaat Pennsylvania. De uitslag is nog niet officieel, maar volgens diverse media is Biden niet meer te achterhalen door de huidige president Donald Trump. Trump legt zich niet neer bij deze uitslag, liet hij meteen weten.

Biden boog een achterstand op Trump om in een voorsprong. Met de winst in Pennsylvania komt de Democraat nu op 273 kiesmannen (volgens persbureau AP zelfs op 284), ruim genoeg om gekozen te worden tot de 46e president van de Verenigde Staten.

Trump blijft vooralsnog steken op 214 kiesmannen. Diverse grote media in de VS - onder meer AP en CNN - wijzen Biden nu aan als winnaar.

‘Amerika, ik ben vereerd dat u mij hebt gekozen om ons grote land te leiden', schrijft Biden in een eerste reactie op Twitter. ‘Het werk dat voor ons ligt, zal moeilijk zijn. Maar ik beloof u dit: ik zal een president zijn voor alle Amerikanen. Of u nu op mij gestemd heeft of niet.’

Primeur

De winst van Biden brengt nog een primeur met zich mee. Zijn running-mate Kamala Harris is straks de eerste zwarte vrouw in de Amerikaanse geschiedenis die vice-president wordt. De 56-jarige Harris is bovendien van Aziatische afkomst. Ze is de dochter van Jamaicaanse en Indiase immigranten.

,,Het is ons gelukt Joe!‘’ zegt een geëmotioneerde Harris in een telefoontje naar Biden. ,,Jij wordt de volgende president van de Verenigde Staten!‘’

Volledig scherm Kamala Harris en Joe Biden © AP

Harris staat symbool voor de multiculturele samenleving van de Verenigde Staten, waar gekleurde Amerikanen vaak niet doordringen tot het machtscentrum in Washington. Dat ze nu de hoogstgeplaatste vrouw in de regering wordt, is ook een opsteker voor Amerikaanse vrouwen, voor wie de pijnlijke nederlaag van Hillary Clinton bij de vorige verkiezingen in 2016 nog vers in het geheugen staat.

Ondertussen weigert Trump zijn nederlaag toe te geven. In een eerste verklaring schrijft hij dat de presidentsverkiezingen nog lang niet voorbij zijn. ‘We weten allemaal waarom Joe Biden zich haast om zichzelf ten onrechte als winnaar neer te zetten, en waarom de media zo hard hun best doen om hem te helpen. Ze willen niet dat de waarheid naar buiten komt’, twittert hij.

Climax

Het is de voorlopige climax in een ongekend spannende strijd. Enkele dagen geleden leek Biden door Trump nog op een hopeloze achterstand gezet te zijn. Maar bij het tellen van de stemmen in de laatste zes belangrijke staten - Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Arizona, Nevada en Alaska– slonk de voorsprong van Trump in rap tempo.

In de cruciale ‘swing state’ Pennsylvania werden veel poststemmen uit de overwegend Democratische grootstedelijke districten geteld, waardoor de voorsprong van Trump verdampte. Ook in Arizona en Nevada staat Biden op winst.

Volledig scherm Aanhangers van Donald Trump beschuldigen de Democraten van 'fraude' en 'gestolen verkiezingen' © AFP

Vannacht nam Biden in een toespraak al een voorschot op de overwinning. ,,De cijfers zijn duidelijk”, zei hij vanuit zijn woonplaats Wilmington. ,,Wij gaan deze race winnen.’’

Biden heeft een recordaantal van ruim 74,5 miljoen stemmen gekregen, ruim 4 miljoen meer dan Trump. Biden: ,,We gaan richting de 300 kiesmannen en we gaan dit winnen met een duidelijke meerderheid.’’

Diskrediet

De verkiezingen hebben de groeiende verdeeldheid in de VS blootgelegd. De afgelopen dagen heeft het Republikeinse kamp op alle mogelijke manieren geprobeerd een dreigende overwinning van Biden in diskrediet te brengen. De Republikeinen, met Trump voorop, beschuldigen de Democraten van ‘fraude’ en ‘gestolen verkiezingen’ bij de tellingen, zonder met concrete voorbeelden te komen.

Grote Amerikaanse nieuwszenders kapten donderdagnacht de live-uitzending van Trumps toespraak af, zodra die begon over fraude. ,,Opnieuw zitten we in de ongebruikelijke positie dat we de president van de Verenigde Staten niet alleen moeten onderbreken, maar ook corrigeren‘’, legde MSNBC-presentator Brian Williams de kijkers uit. ,,Voor zover we weten, zijn er geen illegale stemmen en is er geen overwinning voor Trump.’’

Volledig scherm Verschillende Amerikaanse nieuwszenders hebben vannacht een persconferentie van president Trump afgekapt omdat hij onwaarheden verkondigde © videostill

Trumps uitspraken leverde hem - behalve steun - ook veel kritiek op in eigen kring. ,,Dit wordt echt gestoord’’, zei Adam Kinzinger, een Republikeins congreslid uit Illinois.

Senator Mitt Romney noemt de beweringen schadelijk voor het land. ,,Hij zou niet moeten zeggen dat de verkiezing doorgestoken kaart, corrupt en gestolen was.‘’

Romney waarschuwt dat Trump daarmee Amerikaanse instituties beschadigt en ‘destructieve en gevaarlijke passies’ aanwakkert bij mensen.

Naar de rechter

Terwijl het tellen nog in volle gang was, kondigde het campagneteam van Trump al aan naar de rechter te stappen om het tellen van (post)stemmen in enkele staten te stoppen tot er Republikeinse waarnemers waren of om een hertelling te eisen. Rechters veegden die eisen tot nu toe van tafel.

Trump zal niet toegeven dat hij heeft verloren, zo zei hij eerder. Vrijdag schreef hij op Twitter dat Biden de verkiezingsoverwinning niet onterecht moet opeisen. ,,Ik kan het presidentschap ook opeisen. De gerechtelijke procedures beginnen pas net!‘’

De president suggereerde even later dat het verdacht is dat Biden nu op voorsprong staat. ..Ik had zo’n grote voorsprong in al deze staten tot laat in de verkiezingsnacht. En vervolgens zag ik die voorsprong op wonderlijke wijze verdampen naarmate de dagen vorderden. Misschien keert mijn voorsprong terug als onze juridische procedures van de grond komen.’’