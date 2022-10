Bij de sultan van Brunei druipt het goud van de muren en verdienen homo's de doodstraf

indonesië Ooggetuige stadion­ramp: ‘Poorten waren dicht terwijl mensen wilden vluchten voor het traangas’

De stadionramp in Indonesië is mede veroorzaakt doordat de poorten veel te lang dicht bleven. Supporters die probeerden te vluchten voor het traangas konden daardoor het stadion niet uit en werden vertrapt of verdrukt. Bovendien schoot de politie traangas op een tribune waar veel kinderen waren. Dat zegt een ooggetuige die in het stadion was tegen deze site.

