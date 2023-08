Bij het front hebben Russen soms alles vernietigd: ‘Heel erg dat we geen enkele gezinsfoto meer hebben’

Oorlog Oekraïne LIVE | Russische media: Topgene­raal met Wag­ner-ban­den uit functie gezet

De Russische topgeneraal Sergej Soerovikin is uit zijn functie gezet als hoofd van de luchtmacht, schrijven Russische media. Soerovikin is al niet meer in het openbaar gezien sinds de opstand van de Wagner Groep twee maanden geleden. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.