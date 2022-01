Bijna 900 toeristen geëvacueerd in Peru vanwege heftige regenval

Video Vermiste Pascal (44) na meer dan twee jaar levend teruggevon­den in Peru: ‘Hij was bedelaar geworden’

Een Belg die in maart 2019 vermist raakte in Peru, is in goede gezondheid teruggevonden. De 45-jarige Pascal Maes dwaalde rond in de buurt van Machu Picchu, een van de meest iconische toeristische bestemmingen van Zuid-Amerika. De Belg vertelde de politie dat hij aan het backpacken was en geen geld of telefoon meer had. Voor zijn leven werd lange tijd gevreesd.

