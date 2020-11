'Bijna perfecte misdaad': 25 jaar cel voor Fransman die zijn vrouw vermoordde en iedereen voorloog

Nadat de man zijn 29-jarige vrouw had geslagen en gewurgd in woonplaats Gray-la-ville, bracht hij haar lichaam naar een bos. Hij stuurde haar zus daarna met haar telefoon een berichtje dat ze een rondje ging hardlopen, maar daarna misschien nog langs zou komen. Het was het begin van een macaber plan om de moord die hij net gepleegd had te verdoezelen.



Drie uur later ging Jonathann namelijk naar de politie van Gray om haar als vermist op te geven. Hij vertelde de agenten dat hij die ochtend zelf in het centrum had doorgebracht. Alexia was gaan joggen, maar had normaal al lang terug moeten zijn. Toen hij haar niet kon bereiken begon hij zich zorgen te maken.



Zoekacties werden op touw gezet, en met resultaat: twee dagen later vinden vrijwilligers het verbrande lichaam van Alexia in een bos, gewikkeld in een deken en half verscholen onder takken. Het kon niet anders dan dat ze een gefrustreerde verkrachter tegen het lijf gelopen was, toch? Gedurende een wereldwijde MeToo-periode werden wandeltochten ter ere van Alexia georganiseerd, tot in Japan en Australië toe. Huilend voor de camera's liep de man met zijn schoonouders mee tijdens een mars ter nagedachtenis van Alexia. 8000 anderen volgden hen.



Groot was dan ook de verbazing toen Jonathann op 29 januari 2018 opgepakt werd. De informaticus bleef nog even ontkennen, maar ging uiteindelijk toch door de knieën. Hij gaf toe dat hij zijn partner in de nacht van 27 op 28 oktober vermoord had.