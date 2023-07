Bijna veertig doden door overstromingen Zuid-Korea

Vanwege zware regenval lopen er al sinds donderdag gebieden in het midden en zuiden van het land onder. Zondag werden negen lichamen geborgen van mensen die vast waren komen te zitten doordat een tunnel onder water was gelopen. Naast de gemelde doden worden er ook nog negen mensen vermist en vielen er zeker 34 gewonden.

Noodsituatie in Italië, code rood in Griekenland: hitte teistert Europa

Lokale media melden dat zaterdag in sommige delen van het land zo’n 300 millimeter regen is gevallen. Normaliter valt in Zuid-Korea tussen de 1000 en 1800 milliliter per jaar, aldus de Koreaanse meteorologische dienst. Het merendeel daarvan valt in de zomermaanden.