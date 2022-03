Bijzondere status voor Oekraïense vluchteling: direct recht op studie en werkvergunning

De ministers van de EU-lidstaten nemen vandaag het formele besluit om de zogeheten Tijdelijke beschermingsrichtlijn te activeren. Een grote meerderheid heeft zondagavond, tijdens een ingelaste vergadering, al laten weten dat te zullen doen. De Europese Commissie spreekt van ‘een historische stap’.



Vluchtelingen uit Oekraïne mogen door de Tijdelijke beschermingsrichtlijn met onmiddellijke ingang werken of opleidingen volgen in de EU-landen waar ze naar zijn uitgeweken. Ze hebben recht op onderkomen, op sociale bijstand, financiële ondersteuning en medische zorg. Kinderen mogen in het opvangland naar school.



Het besluit voorziet ook in eenvoudigere controles aan de grenzen met Oekraïne. Niet-Oekraïense onderdanen die legaal in Oekraïne verblijven en die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst, vallen er ook onder.

‘Gewone asielzoekers’

De regeling gaat verder dan de regeling voor ‘gewone’ asielzoekers. Die mogen maximaal 24 weken per jaar werken, terwijl de termijn pas een half jaar na hun asielaanvraag, ingaat. Ook hebben ‘gewone’ asielzoekers een tewerkstellingsvergunning nodig.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen lichtte de activering van de Tijdelijke beschermingsrichtlijn gisteren toe: ,,Iedereen die op de vlucht is voor de bommen van Poetin is welkom in Europa. We zullen bescherming bieden aan mensen die onderdak zoeken en mensen helpen een veilige weg naar huis te vinden.”

Nederland vindt activering van de Tijdelijke beschermingsrichtlijn op dit moment niet noodzakelijk, omdat Oekraïners (nog) niet op grote schaal asiel aanvragen en al vrij de EU in kunnen reizen, schreef het kabinet gisteren aan de Tweede Kamer. Maar Nederland gaat er niet voor liggen: ‘Desalniettemin begrijpt het kabinet de wens van een aantal lidstaten tot activering van deze richtlijn, nu er sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Ook deelt het kabinet de wens te komen tot een gelijkluidend Europees antwoord op de situatie.’

Kamermotie

PvdA-Kamerlid Kati Piri diende deze week samen met Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks, een breed gesteunde motie in waarin het kabinet werd gevraagd te zorgen dat de vluchtelingen uit Oekraïne aanspraak op voorzieningen kunnen maken, net als vluchtelingen die wél asiel aanvragen.

Piri is blij met de activering van de richtlijn: ,,Het is de juiste beslissing om deze nu te activeren. Want als wij Oekraïners op de vlucht echt fatsoenlijk willen opvangen, moeten zij ook het recht krijgen op bijvoorbeeld zorg en onderwijs. Dit is een grote opgave waar het kabinet zo snel mogelijk mee aan de slag moet gaan.”

Onduidelijkheid

Sinds de Russische militaire invasie van Oekraïne zijn meer dan 650.000 mensen naar aangrenzende EU-lidstaten gevlucht. Het besluit van vandaag maakt een einde aan de onduidelijkheid over hun status.

De Tijdelijke beschermingsrichtlijn kan twee keer met een half jaar worden verlengd. De richtlijn is bedoeld om onmiddellijke bescherming te bieden aan de personen die deze nodig hebben en om te voorkomen dat de asielstelsels van de lidstaten worden overspoeld. Hij is in het leven geroepen na de oorlog in het voormalige Joegoslavië, die halverwege de jaren 90 ook een vluchtelingenstroom richting de EU op gang bracht. Tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 is hij niet geactiveerd. ,,Vluchtelingen kwamen toen uit verschillende landen, de stromen verliepen anders”, zegt een woordvoerder in Brussel. Een ander groot verschil: ,,Oekraïners mogen al vrij reizen in de EU.’’

Vluchtelingenwerk heeft gisteren de website nederlandvoorvluchtelingen.nl in het leven geroepen voor hulp aan Oekraïense vluchtelingen.

