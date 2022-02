Bizar hoge prijzen voor hotel bij WK voetbal in Qatar: ‘Grote fout om daar te houden’

Honderdduizenden voetbalfans dienden de afgelopen weken 17 miljoen aanvragen in voor de eerste kaartjes voor het WK voetbal in Qatar, aanstaande november. Wie straks een kaartje krijgt toegewezen, heeft geluk en een probleem: waar ga je slapen? ,,Qatar is een bestemming voor rijke toeristen, maar dat zijn de meeste voetbalfans niet”, stelt Ronan Evain, voorzitter van FSE, een organisatie van Europese voetbalsupporters. En Theo Pouw van de Supporterclub Oranje: ,,Misschien moeten we de grote Oranjefeesten maar gewoon in Nederland organiseren, op De Dam ofzo.”