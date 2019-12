Bizar toeval: niet één, maar twee ‘moordenaars‘ schoten te hulp bij aanslag Londen

De vorig jaar voorwaardelijk vrijgelaten John Crilly (48) is op de dag van de terreurdaad in Fishmongers‘ Hall bij een conferentie over de rehabilitatie van gedetineerden, vlakbij de London Bridge. Daar is de latere terrorist Umran Khan ook naartoe gegaan. Als Khan opeens op andere bezoekers en begeleiders begint in te steken, aarzelt Crilly geen moment. Hij grijpt een brandblusser, achtervolgt onverschrokken de terrorist naar buiten en begint ter hoogte van London Bridge op hem te spuiten in de hoop hem te stoppen.



Zonder zijn moed en die van passanten was de tol die dag nog hoger geweest, zo klinkt het nu. Agenten schieten Khan uiteindelijk dood, nadat alerte omstanders hem met gevaar voor eigen leven hebben gevloerd. Hun heldendaad wordt al dagen luid bejubeld in de media en oogst vooral vanuit de politiek veel lof, maar de identiteit van de ‘man met de brandblusser’ bleef tot nu toe onbekend.

Leven beteren

Nu blijkt het dus te gaan om John Crilly, een voormalige drugsverslaafde die in 2005 tot twintig jaar gevangenisstraf werd veroordeeld voor diefstal en de moord op een 71-jarige man bij een overval op een flat in Manchester. Zijn handlanger doodde de gepensioneerde bij de brute aanval, terwijl Crilly toekeek en een blender en een mobiele telefoon stal. Toch werd ook Crilly voor moord veroordeeld. Hij ging in hoger beroep, gaf doodslag toe en werd na dertien jaar weer vrijgelaten.



Na zijn vrijlating was Crilly vastberaden zijn leven te beteren. ,,Ik wil voortaan bijdragen aan de maatschappij. Om een ​​beter persoon te zijn. Ik was verdwaald, verloren in drugs. Ik had een slecht leven. Ik accepteer volledig wat ik heb gedaan, het was verkeerd. Dat is belangrijk voor mij. Maar ik zie mijzelf niet als een moordenaar”, zei hij destijds in de rechtbank, zo weet Daily Mail.

‘Ik ben zo verdrietig’

Door een hardnekkige drugsverslaving kwam Crilly in zijn tienerjaren op het criminele pad. Hij werd honderden keren veroordeeld voor een strafbaar feit, meestal gepleegd onder invloed van harddrugs. Om voorgoed van die verslaving af te komen, liet Crilly zich professioneel begeleiden en bezocht hij cursussen. Hij kwam op die manier in aanraking met de 25-jarige Jack Merritt, een coördinator van een programma dat de resocialisatie van gevangenen moet verbeteren.

Merritt was vrijdag ook bij de conferentie en werd - voor de ogen van Crilly - neergestoken door de terrorist. Na de aanslag, waarbij ook de 23-jarige Saskia Jones werd doodgestoken, plaatste Crilly een emotionele boodschap op zijn openbare Facebook-pagina. ,,Ik ben zo vreselijk verdrietig. Deze jonge kerel, Jack Merritt, is de beste kerel die ik ooit heb ontmoet. Hij probeerde die man (de terrorist, red.) echt te helpen. Hem te onderwijzen. Zoals hij ook bij mij heeft gedaan. Rust in vrede Jack, ik hou van jou en mis je nu al heel erg.”

Andere moordenaar

Op sociale media wordt John Crilly overladen met complimenten en steunbetuigingen, evenals James Ford, de andere veroordeelde moordenaar die vrijdag op de London Bridge te hulp schoot. Ford sneed in 2003 de keel door van Amanda Champion, een jonge vrouw met een beperking, maar was op de dag van de aanslag op verlof. Samen met anderen worstelde hij de terrorist tegen de grond.



Mensen zien ook in Ford een held, maar daar wil de familie van Amanda Champion niets van weten. ,,Hij heeft een meisje met een beperking van het leven beroofd. Hij is geen geen held, absoluut niet. Ik ben zó boos. Iemand van de familie had hem tegen het lijf kunnen lopen”, vertelden ze naderhand.

‘Zware jihadist’

Ondertussen wordt over de achtergronden van Umran Khan steeds meer duidelijk. De rechter die de terrorist in 2012 veroordeelde, waarschuwde dat de man een ‘zware jihadist’ is, die niet vrij rond mocht lopen zolang hij gevaar oplevert.